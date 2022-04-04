Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Панарин поднялся на девятое место

Панарин поднялся на девятое место в таблице лучших бомбардиров НХЛ

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 Б).

30-летний россиянин набрал 82 (19+63) очка и поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров НХЛ. Лидирует форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 105 (40+65) очков.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 105 (40+65) очков в 69 матчах

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 101 (50+51) в 70 матчах

3. Джонатан Юбердо («Флорида») — 97 (24+73) в 69 матчах

4. Джонни Годро («Калгари») — 92 (32+60) в 68 матчах

5. Остон Мэттьюс («Торонто») — 88 (51+37) в 63 матчах

6. Кирилл Капризов («Миннесота») — 85 (39+46) в 67 матчах

7. Мэттью Ткачак («Калгари») — 84 (32+52) в 68 матчах

8. Назем Кадри («Колорадо») — 83 (26+57) в 65 матчах

9. Артемий Панарин («Рейнджерс») — 82 (19+63) в 65 матчах

10. Микко Рантанен («Колорадо») — 82 (35+47) в 66 матчах...

16. Александр Овечкин («Вашингтон») — 78 (42+36) в 66 матчах