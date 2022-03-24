Нападающий «Айлендерс» Клаттербак выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий «Айлендерс» Кэл Клаттербак выбыл до конца сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба НХЛ.

В этом регулярном чемпионате Клаттербак провел 59 матчей и набрал 15 (6+9) очков.

Напомним, что недавно хоккеист продлил контракт с «Айлендерс» на два года.

Также травму получил защитник «Островитян» Скотт Мейфилд. Он пропустит 4-6 недель.