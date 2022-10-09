Нападающий Астон-Риз подписал полноценный контракт с «Торонто»

Нападающий Зак Астон-Риз подписал полноценный контракт с «Торонто», сообщает журналист Франк Серавалли. Ранее хоккеист находился в команде на просмотре.

Зарплата 28-летнего форварда составит 840 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Астон-Риз выступал за «Питтсбург» и «Анахайм». Всего он сыграл 69 матчей и набрал 15 (5+10) очков.

В общей сложности за карьеру на его счету в НХЛ 66 (32+34) очков в 230 встречах.