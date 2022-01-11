Нанесший травму Капризову игрок пропустил хит от Овечкина и не смог продолжить встречу. Видео

Нападающий «Бостона» Трент Фредерик не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:3) после силового приема от российского форварда Александра Овечкина.

Столкновение произошло в конце второго периода, в результате чего Фредерик получил травму верхней части тела и после перерыва на лед уже не выходил.

29-летний американский хоккеист был настолько разозлен полученной травмой, что несколько раз ударил клюшкой о борт.

Отметим, что недавно он же травмировал российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, а в марте прошлого года Фредерик чуть не подрался с Овечкиным.