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Нанесший травму Капризову игрок пропустил хит от Овечкина и не смог продолжить встречу. Видео

13:55
Трент Фредерик. Фото Getty Images
Трент Фредерик. Фото Getty Images
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Нападающий «Бостона» Трент Фредерик не смог доиграть матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:3) после силового приема от российского форварда Александра Овечкина.

Столкновение произошло в конце второго периода, в результате чего Фредерик получил травму верхней части тела и после перерыва на лед уже не выходил.

29-летний американский хоккеист был настолько разозлен полученной травмой, что несколько раз ударил клюшкой о борт.

Отметим, что недавно он же травмировал российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, а в марте прошлого года Фредерик чуть не подрался с Овечкиным.

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Роман Шишов все материалы автора
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