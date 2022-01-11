«Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» в первом матче после возвращения Панарина
«Рейнджерс» проиграли «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Единственную шайбу команды из Нью-Йорка забросил Мика Зибанежад. В составе «Лос-Анджелеса» отличились Филлип Дано, Блэйк Лизотт и Адриан Кемпе.
Отметим, что игра против «Лос-Анджелеса» стала для российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина первой после возвращения из ковид-протокола. Форвард принял участие в официальном матче впервые с 2 января.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Рейнджерс» — 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Голы: Дано — 7 (Мур), 20:55 — 1:0. Лизотт — 4 (Арвидссон, Мур), 23:41 — 2:0. Зибанежад — 13 (Хытил, Маккэг), 51:27 — 2:1. Кемпе — 16 (п.в.), 58:43 — 3:1.
Вратари: Петерсен — Георгиев (58:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 39 (13+18+8) — 23 (6+9+8).
Наши: — - Панарин (19.57/1/-2).
11 января. Лос-Анджелес. Staples Center.
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