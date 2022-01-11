«Коламбус» дисквалифицировал нападающего Хоффмана. Игрок отказался возвращаться в команду из Швейцарии
13:56
«Коламбус» наложил бессрочную дисквалификацию на нападающего Грегори Хофммана. Хоккеист должен был вернуться в команду из Швейцарии, но отказался приезжать в Северную Америку, сообщает сайт клуба.
29-летний Хоффман в прошлом сезоне провел 24 матча в НХЛ и набрал 7 (2+5) очков.
Игрок хочет остаться в Европе и продолжить карьеру в «Цуге».
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