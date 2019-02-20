Наместников забросил 7-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". В начале третьего периода он вывел свою команду вперед. Для россиянина это седьмая заброшенная шайба в этом сезоне.
Также в голевой атаке поучаствовал еще один россиянин Павел Бучневич, сделавший 11-ю голевую передачу в этом сезоне.
🚨VLAD NAMESTNIKOV!!!!!!!!🚨 As the PP expires!!! 2-1 RANGERS!!!!!!! #NYR #LGR pic.twitter.com/4ekrYFDCI6– Forever Blueshirts Gameday (@4BNYRGameday) 20 февраля 2019 г.
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