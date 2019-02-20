Наместников забросил 7-ю шайбу в сезоне. Видео

Российский нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины". В начале третьего периода он вывел свою команду вперед. Для россиянина это седьмая заброшенная шайба в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал еще один россиянин Павел Бучневич, сделавший 11-ю голевую передачу в этом сезоне.