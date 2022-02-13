Наместников может пропустить матч против «Миннесоты»
Нападающий «Детройта» Владислав Наместников может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин получил небольшое повреждение, сообщает журналист Карли Джонстон.
Подробности травмы форварда не раскрываются.
В этом сезоне 29-летний Наместников провел 49 матчей и набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «плюс 1».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|32
|14
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|46
|23
|23
|47
|6
|Айлендерс
|42
|17
|25
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|47
|15
|32
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|45
|30
|15
|63
|4
|Бостон
|46
|27
|19
|57
|5
|Детройт
|49
|22
|27
|50
|6
|Оттава
|44
|16
|28
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|47
|8
|39
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Миннесота
|43
|29
|14
|61
|3
|Нэшвилл
|48
|28
|20
|60
|4
|Сент-Луис
|46
|27
|19
|59
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|45
|20
|25
|48
|7
|Чикаго
|48
|17
|31
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|45
|26
|19
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Ванкувер
|49
|22
|27
|50
|7
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
Результаты / календарь
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
|13.02
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|3 : 2
|13.02
|03:00
|
Нэшвилл – Виннипег
|2 : 5
|13.02
|03:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|5 : 1
|13.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|3 : 2
|13.02
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|5 : 2
|13.02
|20:30
|
Вашингтон – Оттава
|- : -
|13.02
|20:30
|
Монреаль – Баффало
|- : -
|13.02
|21:30
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|13.02
|22:00
|
Даллас – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|42
|32
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|16
|1.84
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|33
|2.07
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|36
|2.09
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