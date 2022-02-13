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Сегодня, 22:11

Наместников может пропустить матч против «Миннесоты»

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин получил небольшое повреждение, сообщает журналист Карли Джонстон.

Подробности травмы форварда не раскрываются.

В этом сезоне 29-летний Наместников провел 49 матчей и набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «плюс 1».

Владислав Наместников
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Миннесота Уайлд
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2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 46 23 23 47
6 Айлендерс 42 17 25 40
7 Нью-Джерси 48 17 31 39
8 Филадельфия 47 15 32 38
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 48 31 17 68
3 Торонто 45 30 15 63
4 Бостон 46 27 19 57
5 Детройт 49 22 27 50
6 Оттава 44 16 28 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 47 8 39 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 45 33 12 70
2 Миннесота 43 29 14 61
3 Нэшвилл 48 28 20 60
4 Сент-Луис 46 27 19 59
5 Даллас 45 25 20 52
6 Виннипег 45 20 25 48
7 Чикаго 48 17 31 41
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Калгари 45 26 19 58
3 Лос-Анджелес 47 24 23 55
4 Анахайм 49 23 26 55
5 Эдмонтон 45 24 21 51
6 Ванкувер 49 22 27 50
7 Сан-Хосе 46 22 24 48
8 Сиэтл 48 16 32 36
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Монреаль – Баффало
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Леон Драйзайтль

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Джонатан Юбердо

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Флорида

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Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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И КН
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