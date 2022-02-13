Наместников может пропустить матч против «Миннесоты»

Нападающий «Детройта» Владислав Наместников может пропустить предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты». Россиянин получил небольшое повреждение, сообщает журналист Карли Джонстон.

Подробности травмы форварда не раскрываются.

В этом сезоне 29-летний Наместников провел 49 матчей и набрал 23 (13+10) очка при показателе полезности «плюс 1».