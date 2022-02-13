«Рейнджерс» готовы обменять Кравцова, так как не рассчитывают на игрока

«Рейнджерс» готовы обменять права на нападающего Виталия Кравцова. Клуб из Нью-Йорка не рассчитывает на игрока в дальнейшем, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Сам хоккеист, который сейчас выступает в КХЛ в составе «Трактора», планирует вернуться в Северную Америку.

В текущем сезоне 22-летний Кравцов принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил шесть шайб и отдал семь результативных передач при общем показателе полезности «+4».

Напомним, по ходу нынешнего сезона форвард отказался отправляться в фарм-клуб в АХЛ. Тогда «Рейнджерс» разрешили Кравцову вести переговоры с другими командами.

«Рейнджерс» выбрали Кравцова на драфте-2018 под общим 9-м номером. Его контракт новичка истекает предстоящим летом, он может получить статус ограниченно свободного агента.