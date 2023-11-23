Моррисси сравнялся Энстремом по количеству матчей с несколькими очками за «Виннипег»

Защитник «Виннипега» Джош Моррисси набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (3:2 ОТ).

Как сообщает сайт лиги, 28-летний хоккеист провел 49-ю игру с несколькими набранными очками и сравнялся с Тобиасом Энстремом по этому показателю среди защитников «Джетс» и «Трейзерс». Рекордсменом является Дастин Бафлин (89).

Моррисси в текущем сезоне сыграл за «Виннипег» 18 матчей и набрал 18 (3+15) очков.