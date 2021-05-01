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«Виннипег» потерпел шестое поражение подряд

04:37
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«Монреаль» обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:3). «Джетс» потерпел шестое поражение кряду.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов очков не набрал.

«Виннипег» идет на 3-м месте в Северном дивизионе, а «Монреаль» — на 4-м.

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