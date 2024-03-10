7:0! «Тампа-Бэй» разгромила «Филадельфию», у Кучерова две результативные передачи

«Тампа-Бэй» дома разгромила «Филадельфию» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

У «Лайтнинг» сделал дубль Виктор Хедман, по одному голу у Энтони Даклера, Брейдена Пойнта, Ника Пола, Брэндона Хагеля и Конора Шири.

Российский вратарь хозяев Андрей Василевский отразил все 25 бросков.

«Тампа-Бэй» занимает шестое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 74 очками в 65 матчах. «Филадельфия» тоже набрала 74 очка в 65 играх, но идет на седьмой строчке, уступая «Лайтнинг» по дополнительным показателям.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Филадельфия» — 7:0 (4:0, 1:0, 2:0)

Голы: Хедман — 11 (Кучеров, Раддиш), 1:49 — 1:0. Пол — 18 (бол., Дюклер, Раддиш), 5:55 — 2:0. Шири — 3 (Раддиш), 9:10 — 3:0. Пойнт — 33 (бол., Стэмкос, Хедман), 10:49 — 4:0. Дюклер — 17 (Стэмкос), 35:42 — 5:0. Хедман — 12 (Пойнт, Раддиш), 47:33 — 6:0. Хагель — 23 (бол., Раддиш, Эйссимонт), 48:16 — 7:0.

Вратари: Василевский — Эрссон (Сандстрем, 10:49).

Штраф: 21 — 43.

Броски: 26 (16+3+7) — 25 (9+11+5).

Наши: Кучеров (18.43/1/+2) — Гурьянов (11.57/0/0).

10 марта. Тампа. Amalie Arena. 19092 зрителя.