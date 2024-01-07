«Торонто» на выезде обыграл «Сан-Хосе»

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

В составе «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Вильям Нюландер, еще по голу забили Кайо Ярнкрок и Митч Марнер. У «Шаркс» шайбу забросил Микаэль Гранлунд.

После этого матча «Торонто» с 47 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на последней строчке «Запада».