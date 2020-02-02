«Монреаль» прервал победную серию «Флориды» из 6 матчей, Бобровский отразил 31 бросок из 35

«Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» — 4:0. Гости потерпели первое поражение за семь встреч. Самым результативным игроком встал Ник Сузуки, набравший 2 (1+1) очка. На счету Ильи Ковальчука «+1», бросок в створ и силовой прием за 16.57 на льду.

Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 35. На счету Евгения Дадонова 2 броска и блок-шот за 21.37.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Флорида» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Сузуки — 10 (Армиа, Питри), 5:25 — 1:0. Лехконен — 12 (Питри, Уил), 26:01 — 2:0. Татар — 19 (Дано, Питри), 33:35 — 3:0. Галлахер — 17 (бол., Питри, Сузуки), 50:46 — 4:0.

Вратари: Прайс — Бобровский.

Штраф: 12 — 4.

Броски: 35 (16+11+8) — 29 (8+4+17).

Наши: Ковальчук (16.57/1/+1) — Дадонов (21.37/2/0).

1 февраля. Монреаль. Centre Bell.