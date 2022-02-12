«Монреаль» получил права на голкипера «Миннесоты»

«Монреаль» и «Миннесота» произвели обмен игроками. «Канадиенс» получили права на голкипера Эндрю Хэммонда. За него отдали защитника Эндрю Бэддока.

Бывший вратарь «Оттавы» и «Колорадо» в этом сезоне выиграл 6 матчей из 9 за «Айову», в которых отражал 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,09. В его активе 3 шатаута. В НХЛ Хэммонд не играл с марта 2018 года.

26-летний Бэддок в этом сезоне дебютировал в НХЛ, проведя 1 игру. В АХЛ на его счету 7 (3+4) баллов в 33 встречах.