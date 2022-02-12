«Монреаль» получил права на голкипера «Миннесоты»
«Монреаль» и «Миннесота» произвели обмен игроками. «Канадиенс» получили права на голкипера Эндрю Хэммонда. За него отдали защитника Эндрю Бэддока.
Бывший вратарь «Оттавы» и «Колорадо» в этом сезоне выиграл 6 матчей из 9 за «Айову», в которых отражал 91,9% бросков при коэффициенте надежности 2,09. В его активе 3 шатаута. В НХЛ Хэммонд не играл с марта 2018 года.
26-летний Бэддок в этом сезоне дебютировал в НХЛ, проведя 1 игру. В АХЛ на его счету 7 (3+4) баллов в 33 встречах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|32
|13
|67
|2
|Питтсбург
|48
|29
|19
|66
|3
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|4
|Вашингтон
|49
|26
|23
|61
|5
|Коламбус
|45
|22
|23
|45
|6
|Айлендерс
|41
|17
|24
|40
|7
|Нью-Джерси
|48
|17
|31
|39
|8
|Филадельфия
|46
|15
|31
|38
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|48
|31
|17
|68
|3
|Торонто
|44
|30
|14
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
|Оттава
|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|45
|33
|12
|70
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|45
|26
|19
|57
|5
|Даллас
|45
|25
|20
|52
|6
|Виннипег
|44
|19
|25
|46
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Калгари
|44
|25
|19
|56
|3
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|4
|Анахайм
|49
|23
|26
|55
|5
|Эдмонтон
|45
|24
|21
|51
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|48
|16
|32
|36
Результаты / календарь
29.01
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12.02
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15.02
16.02
17.02
18.02
|12.02
|04:30
|
Даллас – Виннипег
|4 : 3 ОТ
|12.02
|05:00
|
Эдмонтон – Айлендерс
|3 : 1
|12.02
|05:30
|
Аризона – Тампа-Бэй
|3 : 4
|12.02
|06:00
|
Анахайм – Сиэтл
|3 : 4
|12.02
|20:00
|
Детройт – Филадельфия
|- : -
|12.02
|20:30
|
Оттава – Бостон
|- : -
|12.02
|20:30
|
Монреаль – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|65
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|44
|63
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|32
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|35
|2.09
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