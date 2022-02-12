Форвард «Сиэтла» Донато признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Сиэтла» Райан Донато признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард сделал дубль в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» (4:3).

Второй звездой дня стал нападающий «Тампы» Стивен Стэмкос, у которого дубль в игре против «Аризоны» (4:3).

Третья звезда — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит, который отразил 37 из 38 бросков в матче с «Айлендерс» (3:1).