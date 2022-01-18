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Сегодня, 17:45

«Монреаль» объявил имя нового генерального менеджера

Иван Шитик
Корреспондент

«Монреаль» назвал имя нового генерального менеджера. Им стал Кент Хьюз, с которым заключен контракт на пять лет, пишет инсайдер Крис Джонстон.

51-летний уроженец Монреаля стал 18-м генменеджером в истории клуба. Наибольшей известности он добился в качестве агента.

Хьюз представлял интересы таких игроков, как Патрис Бержерон, Крис Летанг, Антон Худобин и Дарнелл Нерс.

Ранее Марк Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля» в ноябре 2021 года. Он занимал эту должность в клубе с начала сезона-2012/2013.

ХК Монреаль Канадиенс
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Эдмонтон

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Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

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Эдмонтон

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И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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И КН
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Игорь Шестеркин

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Фредерик Андерсен

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