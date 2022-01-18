«Монреаль» объявил имя нового генерального менеджера

«Монреаль» назвал имя нового генерального менеджера. Им стал Кент Хьюз, с которым заключен контракт на пять лет, пишет инсайдер Крис Джонстон.

Kent Hughes has been named the 18th general manager of the Montreal Canadiens.#GoHabsGohttps://t.co/2AHFwCJB8B — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) January 18, 2022

51-летний уроженец Монреаля стал 18-м генменеджером в истории клуба. Наибольшей известности он добился в качестве агента.

Хьюз представлял интересы таких игроков, как Патрис Бержерон, Крис Летанг, Антон Худобин и Дарнелл Нерс.

Ранее Марк Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля» в ноябре 2021 года. Он занимал эту должность в клубе с начала сезона-2012/2013.