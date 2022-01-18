«Бостон» выведет номер Уилли О'Ри из обращения. Ранее ни один темнокожий игрок не удостаивался этой чести
«Бостон» выведет из обращения 22-й номер бывшего форварда команды Уилли О'Ри 18 января 2022 года. Он станет первым темнокожим игроком, который удостоился подобной чести, сообщается на сайте НХЛ.
Отмечается, что 18 января 2022 года исполнится 64 года с дебюта О'Ри в НХЛ.
Он провел свой первый матч в лиге против «Монреаля» 18 января 1958 года, став первым в истории НХЛ чернокожим игроком.
За «Брюинз» он провел 45 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В основном он выступал в командах Западной хоккейной лиги.
В 2018 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|25
|14
|54
|2
|Каролина
|35
|25
|10
|52
|3
|Питтсбург
|38
|23
|15
|51
|4
|Вашингтон
|39
|21
|18
|51
|5
|Коламбус
|36
|17
|19
|35
|6
|Нью-Джерси
|37
|14
|23
|33
|7
|Филадельфия
|38
|13
|25
|33
|8
|Айлендерс
|31
|12
|19
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|38
|26
|12
|57
|2
|Тампа-Бэй
|40
|26
|14
|57
|3
|Торонто
|36
|24
|12
|51
|4
|Бостон
|35
|22
|13
|46
|5
|Детройт
|40
|18
|22
|41
|6
|Баффало
|38
|11
|27
|29
|7
|Оттава
|31
|11
|20
|24
|8
|Монреаль
|37
|7
|30
|19
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|36
|25
|11
|53
|2
|Сент-Луис
|39
|23
|16
|51
|3
|Нэшвилл
|40
|24
|16
|51
|4
|Миннесота
|35
|22
|13
|47
|5
|Виннипег
|34
|17
|17
|39
|6
|Даллас
|35
|18
|17
|38
|7
|Чикаго
|39
|15
|24
|36
|8
|Аризона
|37
|9
|28
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|40
|23
|17
|48
|2
|Лос-Анджелес
|39
|20
|19
|45
|3
|Анахайм
|41
|19
|22
|45
|4
|Сан-Хосе
|40
|21
|19
|44
|5
|Калгари
|34
|17
|17
|40
|6
|Эдмонтон
|35
|18
|17
|38
|7
|Ванкувер
|38
|17
|21
|37
|8
|Сиэтл
|38
|11
|27
|26
|18.01
|01:00
|
Сиэтл – Чикаго
|3 : 2 Б
|18.01
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|- : -
|18.01
|03:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|4 : 1
|18.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 3
|18.01
|06:00
|
Вегас – Питтсбург
|3 : 5
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|54
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|54
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|34
|53
|И
|Г
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|35
|26
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|33
|25
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|23
|1.99
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|25
|2.07
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|30
|2.08