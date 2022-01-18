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Сегодня, 17:26

«Бостон» выведет номер Уилли О'Ри из обращения. Ранее ни один темнокожий игрок не удостаивался этой чести

Иван Шитик
Корреспондент

«Бостон» выведет из обращения 22-й номер бывшего форварда команды Уилли О'Ри 18 января 2022 года. Он станет первым темнокожим игроком, который удостоился подобной чести, сообщается на сайте НХЛ.

Отмечается, что 18 января 2022 года исполнится 64 года с дебюта О'Ри в НХЛ.

Он провел свой первый матч в лиге против «Монреаля» 18 января 1958 года, став первым в истории НХЛ чернокожим игроком.

За «Брюинз» он провел 45 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В основном он выступал в командах Западной хоккейной лиги.

В 2018 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

ХК Бостон Брюинз
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3 Питтсбург 38 23 15 51
4 Вашингтон 39 21 18 51
5 Коламбус 36 17 19 35
6 Нью-Джерси 37 14 23 33
7 Филадельфия 38 13 25 33
8 Айлендерс 31 12 19 30
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 38 26 12 57
2 Тампа-Бэй 40 26 14 57
3 Торонто 36 24 12 51
4 Бостон 35 22 13 46
5 Детройт 40 18 22 41
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7 Оттава 31 11 20 24
8 Монреаль 37 7 30 19
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 36 25 11 53
2 Сент-Луис 39 23 16 51
3 Нэшвилл 40 24 16 51
4 Миннесота 35 22 13 47
5 Виннипег 34 17 17 39
6 Даллас 35 18 17 38
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8 Аризона 37 9 28 22
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 23 17 48
2 Лос-Анджелес 39 20 19 45
3 Анахайм 41 19 22 45
4 Сан-Хосе 40 21 19 44
5 Калгари 34 17 17 40
6 Эдмонтон 35 18 17 38
7 Ванкувер 38 17 21 37
8 Сиэтл 38 11 27 26
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Торонто – Нью-Джерси
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 54
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 54
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 53
И Г
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 35 26
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 33 25
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 23 1.99
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 25 2.07
Тристан Джерри

Тристан Джерри

Питтсбург

 30 2.08
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