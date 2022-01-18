«Бостон» выведет номер Уилли О'Ри из обращения. Ранее ни один темнокожий игрок не удостаивался этой чести

«Бостон» выведет из обращения 22-й номер бывшего форварда команды Уилли О'Ри 18 января 2022 года. Он станет первым темнокожим игроком, который удостоился подобной чести, сообщается на сайте НХЛ.

Отмечается, что 18 января 2022 года исполнится 64 года с дебюта О'Ри в НХЛ.

Он провел свой первый матч в лиге против «Монреаля» 18 января 1958 года, став первым в истории НХЛ чернокожим игроком.

За «Брюинз» он провел 45 матчей, в которых набрал 14 (4+10) очков. В основном он выступал в командах Западной хоккейной лиги.

В 2018 году он был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.