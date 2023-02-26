«Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на Гурьянова

«Монреаль» объявил об обмене российского нападающего Евгения Дадонова в «Даллас».

Вместо него «Канадиенс» получат другого форварда из России, Дениса Гурьянова. При этом «Монреаль» будет платить Дадонову 50 процентов от зарплаты до конца сезона-2022/23.

Дадонов выступал за «Монреаль» с начала сезона-2022/23, на его счету 18 (4+14) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата.

Гурьянов играл за «Даллас» с момента прихода в НХЛ в сезоне-2016/17, в этой регулярке у хоккеиста 9 (2+7) очков в 43 матчах.