Коньков — об обмене Кравцова в «Ванкувер»: «Надеюсь, с третьей попытки получится проявить свое мастерство»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков высказался об обмене нападающего Виталия Кравцова из «Рейнджерс» в «Ванкувер».

«В любом случае это хорошая возможность для Кравцова в плане продолжения карьеры. Он попадает в команду, где на него будут возлагать надежды, где будет возможность себя проявить. Рад, что не оставляет попыток закрепиться в НХЛ. Виталий находится там достаточно длительное время. Знает необходимые требования, повзрослел. Уже будет знать, над какими моментами ему работать, чтобы закрепиться в основной команде и играть успешно. Талант есть, потенциал — огромный. Так что это позитивный момент в его карьере. Надеюсь, с третьей попытки получится проявить свое мастерство», — приводит Metaratings.ru слова Конькова.

В текущем сезоне 23-летний Кравцов сыграл 28 матчей в НХЛ, в которых забил три гола и три результативные передачи.

«Ванкувер» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 51 очко в 59 матчах.