«Монреаль» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» в овертайме победил «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Голы за «Канадиенс» забили Ник Судзуки, Майк Мэтисон Шон Монахан и Коул Кофилд. У «Блю Джэкетс» отличились Джек Рослович и Эмиль Бемстрем (дубль).

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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