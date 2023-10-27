Панарин признан третьей звездой матча с «Эдмонтоном»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин сделал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон» (3:0).

Россиянин был признан третьей звездой встречи. Всего он провел на льду 17 минут 18 секунд, показатель полезности — «+2».

Первой звездой матча стал вратарь «Рейнджерс» Джонатан Куик, который сделал 32 сейва. Вторая звезда — защитник команды Адам Фокс, на счету которого 2 (1+1) очка.