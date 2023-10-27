«Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус». Воронков набрал первое очко в НХЛ

«Монреаль» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков в середине первого периода поучаствовал в драке. Также он поучаствовал в третьем голе своей команды, набрав первое очко в североамериканской лиге.

«Монреаль» с 9 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рословик — 2 (Годро, Веренски), 2:46 — 0:1. Бемстрем — 2 (бол., Проворов, Рословик), 17:21 — 0:2. Сузуки — 1, 20:27 — 1:2. Бемстрем — 3 (бол., Рословик, Воронков), 33:34 — 1:3. Мэтисон — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 39:43 — 2:3. Монахэн — 3 (бол., Кофилд, Мэтисон), 47:48 — 3:3. Кофилд — 4 (Сузуки, Харрис), 64:17 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Мерзликинс.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 29 (9+8+8+4) — 36 (15+7+10+4).

Наши: — - Воронков (8.21/0/0), Марченко (12.37/1/0), Проворов (23.11/1/-1).

27 октября. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.