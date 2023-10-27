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27 октября, 04:53

«Монреаль» в овертайме обыграл «Коламбус». Воронков набрал первое очко в НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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Дмитрий Воронков.
Фото USA Today Sports

«Монреаль» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блю Джэкетс» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков в середине первого периода поучаствовал в драке. Также он поучаствовал в третьем голе своей команды, набрав первое очко в североамериканской лиге.

«Монреаль» с 9 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

Голы: Рословик — 2 (Годро, Веренски), 2:46 — 0:1. Бемстрем — 2 (бол., Проворов, Рословик), 17:21 — 0:2. Сузуки — 1, 20:27 — 1:2. Бемстрем — 3 (бол., Рословик, Воронков), 33:34 — 1:3. Мэтисон — 2 (бол., Сузуки, Кофилд), 39:43 — 2:3. Монахэн — 3 (бол., Кофилд, Мэтисон), 47:48 — 3:3. Кофилд — 4 (Сузуки, Харрис), 64:17 — 4:3.

Вратари: Монтембо — Мерзликинс.

Штраф: 17 — 19.

Броски: 29 (9+8+8+4) — 36 (15+7+10+4).

Наши: — - Воронков (8.21/0/0), Марченко (12.37/1/0), Проворов (23.11/1/-1).

27 октября. Монреаль. Centre Bell. 21 105 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Монреаль Канадиенс
Дмитрий Воронков
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 7 5 2 10
2 Филадельфия 7 4 3 9
3 Коламбус 7 3 4 8
4 Каролина 8 4 4 8
5 Нью-Джерси 6 3 3 7
6 Айлендерс 6 3 3 7
7 Питтсбург 7 3 4 6
8 Вашингтон 6 2 4 5
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 7 6 1 13
2 Детройт 8 5 3 11
3 Торонто 7 5 2 10
4 Тампа-Бэй 8 4 4 10
5 Монреаль 7 4 3 9
6 Флорида 6 3 3 6
7 Баффало 7 3 4 6
8 Оттава 7 3 4 6
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 7 6 1 12
2 Даллас 6 4 2 9
3 Виннипег 7 4 3 8
4 Сент-Луис 6 3 3 7
5 Миннесота 7 3 4 7
6 Аризона 6 3 3 6
7 Нэшвилл 7 3 4 6
8 Чикаго 7 2 5 4
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 7 0 14
2 Ванкувер 6 4 2 8
3 Лос-Анджелес 6 3 3 7
4 Анахайм 7 3 4 6
5 Сиэтл 8 2 6 6
6 Калгари 8 2 6 5
7 Эдмонтон 7 1 6 3
8 Сан-Хосе 7 0 7 1
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Каролина – Сан-Хосе
 - : -
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Джозеф Уолл

Торонто

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