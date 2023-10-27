«Детройт» проиграл «Виннипегу»
«Детройт» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.
Российские нападающие Клим Костин («Ред Уингз») и Владислав Наместников («Шаркс») очков не набрали.
«Детройт» с 11 очками занимает 2-е место в Восточной конференции. «Виннипег» идет на 5-й строчке в Западной конференции — 8 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Виннипег» — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)
Голы: Элерс — 1 (Перфетти, Самберг), 16:28 — 0:1. Коннор — 5 (Моррисси), 17:30 — 0:2. Раймонд — 2 (Ларкин, Зайдер), 23:18 — 1:2. Эпплтон — 3 (Лаури, Нидеррайтер), 50:26 — 1:3. Нидеррайтер — 1 (п.в., Эпплтон), 58:58 — 1:4.
Вратари: Раймер (57:29 — 57:53, 58:12 — 58:58) — Хеллибак.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 36 (9+8+19) — 29 (10+11+8).
Наши: Костин (12.29/0/0) — Наместников (13.42/0/+1).
27 октября. Детройт. Little Caesars Arena. 17 857 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|7
|5
|2
|10
|2
|Филадельфия
|7
|4
|3
|9
|3
|Коламбус
|7
|3
|4
|8
|4
|Каролина
|8
|4
|4
|8
|5
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|7
|6
|Айлендерс
|6
|3
|3
|7
|7
|Питтсбург
|7
|3
|4
|6
|8
|Вашингтон
|6
|2
|4
|5
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|7
|6
|1
|13
|2
|Детройт
|8
|5
|3
|11
|3
|Торонто
|7
|5
|2
|10
|4
|Тампа-Бэй
|8
|4
|4
|10
|5
|Монреаль
|7
|4
|3
|9
|6
|Флорида
|6
|3
|3
|6
|7
|Баффало
|7
|3
|4
|6
|8
|Оттава
|7
|3
|4
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|7
|6
|1
|12
|2
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|3
|Виннипег
|7
|4
|3
|8
|4
|Сент-Луис
|6
|3
|3
|7
|5
|Миннесота
|7
|3
|4
|7
|6
|Аризона
|6
|3
|3
|6
|7
|Нэшвилл
|7
|3
|4
|6
|8
|Чикаго
|7
|2
|5
|4
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|7
|0
|14
|2
|Ванкувер
|6
|4
|2
|8
|3
|Лос-Анджелес
|6
|3
|3
|7
|4
|Анахайм
|7
|3
|4
|6
|5
|Сиэтл
|8
|2
|6
|6
|6
|Калгари
|8
|2
|6
|5
|7
|Эдмонтон
|7
|1
|6
|3
|8
|Сан-Хосе
|7
|0
|7
|1
|27.10
|02:00
|
Питтсбург – Колорадо
|4 : 0
|27.10
|02:00
|
Монреаль – Коламбус
|4 : 3 ОТ
|27.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|6 : 0
|27.10
|02:00
|
Детройт – Виннипег
|1 : 4
|27.10
|02:00
|
Каролина – Сиэтл
|3 : 2 ОТ
|27.10
|02:00
|
Бостон – Анахайм
|3 : 4 ОТ
|27.10
|02:30
|
Айлендерс – Оттава
|3 : 2
|27.10
|02:30
|
Филадельфия – Миннесота
|6 : 2
|27.10
|03:00
|
Даллас – Торонто
|1 : 4
|27.10
|04:00
|
Калгари – Сент-Луис
|0 : 3
|27.10
|04:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|0 : 3
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|6
|17
|
|
Дилан Ларкин
Детройт
|8
|15
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|13
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|8
|9
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|6
|7
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Джозеф Уолл
Торонто
|4
|1.32
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|3
|1.33