«Каролина» на выезде обыграла «Монреаль»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла на выезде «Монреаль» со счетом 3:0.

Отличились Брейди Скжей, Пол Штястны и Себастьян Ахо.

После этого матча «Каролина» со 105 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 66 очками — на предпоследней строчке.