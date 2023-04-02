«Торонто» обыграл «Оттаву», Самсонов в четвертый раз сыграл на ноль

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:0.

Отличились Майкл Бантинг, Вильям Нюландер и Радим Зохорна, вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков и оформил четвертый матч в сезоне на ноль.

После этого матча «Торонто» со 100 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 79 очками — на 11-й строчке.