«Торонто» обыграл «Оттаву», Самсонов в четвертый раз сыграл на ноль
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:0.
Отличились Майкл Бантинг, Вильям Нюландер и Радим Зохорна, вратарь Илья Самсонов отразил 30 бросков и оформил четвертый матч в сезоне на ноль.
После этого матча «Торонто» со 100 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Оттава» с 79 очками — на 11-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
4.04
5.04
6.04
7.04
|2.04
|02:00
|
Филадельфия – Баффало
|- : -
|2.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|- : -
|2.04
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|2.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|- : -
|2.04
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|2.04
|03:00
|
Чикаго – Нью-Джерси
|- : -
|2.04
|04:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|2.04
|05:00
|
Эдмонтон – Анахайм
|- : -
|2.04
|05:00
|
Сиэтл – Лос-Анджелес
|- : -
|2.04
|05:00
|
Вегас – Миннесота
|- : -
|2.04
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|2.04
|20:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|2.04
|22:30
|
Сент-Луис – Бостон
|- : -
Новости