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Дубль Дюбуа принес «Виннипегу» победу над «Оттавой»

04:29
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«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Джетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще по шайбе забросили Адам Лаури и Кайл Конор. Гости ответили голами Райана Дзингела, Джоша Харриса и Коннора Брауна с передачи Артема Анисимова. Защитники хозяев Никита Зайцев и Артем Зуб закончили встречу с коэффициентами полезности «+1» и «-1» соответственно.

После этого матча «Виннипег» с 49 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.

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