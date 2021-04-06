Дубль Дюбуа принес «Виннипегу» победу над «Оттавой»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

В составе «Джетс» дубль оформил Пьер-Люк Дюбуа, еще по шайбе забросили Адам Лаури и Кайл Конор. Гости ответили голами Райана Дзингела, Джоша Харриса и Коннора Брауна с передачи Артема Анисимова. Защитники хозяев Никита Зайцев и Артем Зуб закончили встречу с коэффициентами полезности «+1» и «-1» соответственно.

После этого матча «Виннипег» с 49 очками занимает второе место в Северном дивизионе, «Оттава» с 30 очками — на седьмой строчке.