Молодой форвард «Миннесоты» вернулся в Австрию из-за осложнений после коронавируса

Проспект «Миннесоты» Марко Росси вернулся в Австрию из-за осложнений, вызванных коронавирусом, пишет в Twitter журналист Майкл Руссо.

19-летний игрок переболел в ноябре. В январе «Уайлд» объявили о том, что 9-й номер драфта НХЛ-2020 выбыл на неопределенный срок с травмой верхней части тела.

По информации журналиста, травма связана именно с последствиями заболевания.

В прошлом сезоне австрийский форвард набрал 120 (39+81) очков в 56 матчах юниорской лиги Онтарио за «Оттаву 67».