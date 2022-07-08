Минтюков прокомментировал выбор «Анахаймом» на драфте НХЛ-2022

Защитник Павел Минтюков прокомментировал драфт НХЛ-2022, где был выбран «Анахаймом».

«Привет, болельщики «Дакс»! Я горд быть здесь и не могу дождаться старта сезона», — сказал Минтюков в интервью пресс-службе «Анахайма».

17-летний россиянин был выбран «Анахаймом» под 10-м номером драфта. В прошедшем сезоне в OHL за «Сагино» Минтюков стал лучшим бомбардиром своей команды, набрав 62 (17+45) очка в 67 матчах. Его коффициент полезности составил «-14».