Мирошниченко после выбора в первом раунде драфта НХЛ продолжит играть в России

Российский нападающий Иван Мирошниченко продолжит играть за «Омские Крылья» в следующем сезоне, написал в Twitter журналист Стивен Эллис.

«Вашингтон» в первом раунде драфта НХЛ 2022 года выбрал 18-летнего россиянина под общим 20-м номером.

В прошедшем сезоне Мирошниченко сыграл в 31 матче в ВХЛ и набрал 16 (10+6) очков.

В начале марта стало известно, что у молодого хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина. Он прошел курс лечения, после чего был допущен к тренировкам.