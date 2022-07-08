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Сегодня, 06:47

Мирошниченко после выбора в первом раунде драфта НХЛ продолжит играть в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский нападающий Иван Мирошниченко продолжит играть за «Омские Крылья» в следующем сезоне, написал в Twitter журналист Стивен Эллис.

«Вашингтон» в первом раунде драфта НХЛ 2022 года выбрал 18-летнего россиянина под общим 20-м номером.

Иван Мирошниченко. «Вашингтон» выбрал российского нападающего Мирошниченко на драфте НХЛ

В прошедшем сезоне Мирошниченко сыграл в 31 матче в ВХЛ и набрал 16 (10+6) очков.

В начале марта стало известно, что у молодого хоккеиста обнаружена лимфома Ходжкина. Он прошел курс лечения, после чего был допущен к тренировкам.

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ХК Вашингтон Кэпиталз
Иван Мирошниченко
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