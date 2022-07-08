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Сегодня, 06:19

«Торонто» обменял Мразека и пик первого раунда драфта в «Чикаго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» обменял вратаря Петра Мразека и 25-й пик в первом раунде драфта НХЛ на пик «Чикаго» во втором раунде (общее 38-е место).

«Блэкхокс» под общим 25-м номером в первом раунде драфта выбрали американского защитника Сэма Ринзела из «Ватерлоо» (USHL).

20 марта «Торонто» выставлял Мразека на драфт отказов, так как голкипер проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу.

В прошедшем сезоне Мразек провел 17 матчей, пропуская в среднем 3,48 шайбы за матч и отражая 88,4 процента бросков.

Петр Мразек
Хоккей
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Чикаго Блэкхокс
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