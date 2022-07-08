«Торонто» обменял Мразека и пик первого раунда драфта в «Чикаго»

«Торонто» обменял вратаря Петра Мразека и 25-й пик в первом раунде драфта НХЛ на пик «Чикаго» во втором раунде (общее 38-е место).

«Блэкхокс» под общим 25-м номером в первом раунде драфта выбрали американского защитника Сэма Ринзела из «Ватерлоо» (USHL).

aaaaaaand we're back on the clock pic.twitter.com/etHUgQpX8D — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 8, 2022

20 марта «Торонто» выставлял Мразека на драфт отказов, так как голкипер проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу.

В прошедшем сезоне Мразек провел 17 матчей, пропуская в среднем 3,48 шайбы за матч и отражая 88,4 процента бросков.