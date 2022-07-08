«Торонто» обменял Мразека и пик первого раунда драфта в «Чикаго»
«Торонто» обменял вратаря Петра Мразека и 25-й пик в первом раунде драфта НХЛ на пик «Чикаго» во втором раунде (общее 38-е место).
«Блэкхокс» под общим 25-м номером в первом раунде драфта выбрали американского защитника Сэма Ринзела из «Ватерлоо» (USHL).
20 марта «Торонто» выставлял Мразека на драфт отказов, так как голкипер проиграл борьбу за роль первого номера команды Джеку Кэмпбеллу.
В прошедшем сезоне Мразек провел 17 матчей, пропуская в среднем 3,48 шайбы за матч и отражая 88,4 процента бросков.
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|7
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|0
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|0
|0
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|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
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