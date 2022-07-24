«Бостон» продлил контракт с нападающим Студникой

«Бостон» продлил контракт с форвардом Джеком Студникой. Новое соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Кэпхит нового контракта 23-летнего форварда составит 762,5 тысячи долларов.

Он подписал двухсторонний контракт с «Бостоном» на сезон-2022/2023 и односторонний — на сезон-2023/2024.

В минувшем сезоне Студника провел за «Мишек» 15 матчей. В них он сделал три результативные передачи.

Студника был выбран «Бостоном» под общим 53-м номером во втором раунде драфта в 2017 году.