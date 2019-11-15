«Миннесота» выиграла у «Аризоны»

«Миннесота» переиграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2). «Койотс» проиграли после двух побед кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)

Голы: Фиала — 4 (Паризе), 14:39 — 1:0. Гарлэнд — 9 (Шмолц ), 25:04 — 1:1. Паризе — 5 (бол., Койву, Зукер), 45:39 — 2:1. Круз — 3 (Кессел, Экман-Ларссон), 47:32 — 2:2. Гринуэй — 1 (Бродин, Эрикссон Эк), 52:11 — 3:2.

Вратари: Дубник — Раанта (57:51).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 34 (20+9+5) — 29 (8+8+13).

15 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

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