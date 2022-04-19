«Миннесота» включила Фолиньо в ковид-протокол

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Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо попал в ковид-протокол, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, 30-летний канадец пропустит ближайшие матчи команды. «Уайлд» 20 апреля сыграют с «Монреалем».

В текущем сезоне Фолиньо провел 71 матч, в которых набрал 39 (22+17) очков.