Тарасенко признан первой звездой недели в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко признан лучшим игроком недели в НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

На прошедшей неделе команда одержала четыре победы в четырех матчах, а российский хоккеист набрал 11 (7+4) очков.

Второй звездой недели в НХЛ признан форвард «Миннесоты» Кевин Фиала, который набрал 10 (5+5) очков в четырех матчах.

Третья звезда — вратарь «Эдмонтона» Майк Смит, который отразил 69 бросков по своим воротам в двух матчах.