Эрикссон принес «Миннесоте» победу над «Виннипегом» в овертайме, Капризов сделал ассистентский хет-трик

«Миннесота» обыграла «Виннипег в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Уайлд» Юэль Эрикссон. Отметим, что швед сделал хет-трик в матче против «Джетс».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов стал автором трех результативных передач. Хоккеист поучаствовал в первой шайбе своей команды в матче, а затем помог сравнять счет за минуту до конца третьего периода и завоевать победу в овертайме.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 6:5 ОТ (2:2, 1:1, 2:2, 1:0)

Голы: Коннор — 2 (Копп, Шайфли), 3:48 — 0:1. Зуккарелло — 1 (Дамба, Капризов), 4:41 — 1:1. Коннор — 3 (Копп), 8:17 — 1:2. Эрикссон Эк — 1 (бол., Зуккарелло, Сперджен), 18:40 — 2:2. Моррисси — 1 (бол., Штястны, Пионк), 25:49 — 2:3. Зуккарелло — 2 (Голигоски), 36:59 — 3:3. Дюбуа — 2 (бол., Коннор, Шмидт), 44:19 — 3:4. Копп — 2 (Шайфли, Пионк), 46:37 — 3:5. Фолиньо — 2 (бол., Голигоски, Годро), 55:02 — 4:5. Эрикссон Эк — 2 (Зуккарелло, Капризов), 59:01 — 5:5. Эрикссон Эк — 3 (бол., Капризов), 63:30 — 6:5.

Вратари: Тэлбот — Хеллибак.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 44 (13+11+18+2) — 30 (11+10+5+4).

Наши: Капризов (22.17/3/+2), Куликов (12.54/0/-1) — Свечников (6.07/0/0).

20 октября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.