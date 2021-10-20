39 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» выиграть у «Чикаго»
05:53
«Чикаго» на своем льду проиграл «Айлендерс» (1:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. «Блэкхокс» потерпели четвертое поражение в четырех встречах на старте сезона.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Айлендерс» — 1:4 (0:0, 0:1, 1:3)
Голы: Бовилье — 1, 24:08 — 0:1. Вальстрем — 2, 40:48 — 0:2. Вальстрем — 3 (Пажо), 48:51 — 0:3. Клаттербак — 1, 51:06 — 0:4. Энтвистл — 1 (Дак, Густафссон), 59:34 — 1:4.
Вратари: Флери — Сорокин.
Штраф: 9 — 11.
Броски: 40 (18+13+9) — 29 (9+12+8).
20 октября. Чикаго. United Center.
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