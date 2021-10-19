НХЛ, расписание и результаты матчей 20 октября, «Вашингтон» — «Колорадо» и другие игры
16:00
В ночь на 20 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится 11 матчей.
Отметим, что в составе «Тампы» игру пропустит российский форвард Никита Кучеров, получивший травму в прошлом матче.
20 октября, среда
«Баффало» — «Ванкувер» (2.00 мск)
«Вашингтон» — «Колорадо» (2.00)
«Монреаль» — «Сан-Хосе» (2.00)
«Нью-Джерси» — «Сиэтл» (2.00)
«Питтсбург» — «Даллас» (2.00)
«Тампа-Бэй» — «Флорида» (2.00)
«Детройт» — «Коламбус» (2.30)
«Миннесота» — «Виннипег» (3.00)
«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» (3.00)
«Чикаго» — «Айлендерс» (3.00)
«Эдмонтон» — «Анахайм» (4.00)
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю