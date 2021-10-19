В ночь на 20 октября в регулярном чемпионате НХЛ состоится 11 матчей.

Отметим, что в составе «Тампы» игру пропустит российский форвард Никита Кучеров, получивший травму в прошлом матче.

20 октября, среда

«Баффало» — «Ванкувер» (2.00 мск)

«Вашингтон» — «Колорадо» (2.00)

«Монреаль» — «Сан-Хосе» (2.00)

«Нью-Джерси» — «Сиэтл» (2.00)

«Питтсбург» — «Даллас» (2.00)

«Тампа-Бэй» — «Флорида» (2.00)

«Детройт» — «Коламбус» (2.30)

«Миннесота» — «Виннипег» (3.00)

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» (3.00)

«Чикаго» — «Айлендерс» (3.00)

«Эдмонтон» — «Анахайм» (4.00)

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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