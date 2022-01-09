«Вашингтон» по буллитам уступил «Миннесоте», Кузнецов забил с передачи Овечкина

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Вашингтон» со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» отличились Маркус Фолиньо, хотя фактически столичный клуб забросил в свои ворота во время отложенного штрафа, а также Матс Зуккарелло. В составе «Кэпиталз» отличились Коннор Макмайкл и Евгений Кузнецов с передачи Александра Овечкина. В серии буллитов Кузнецов не реализовал свой бросок, победный буллит на счету Кевина Фиалы.

После этого матча «Миннесота» с 44 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Вашингтон» с 49 очками — на четвертой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вашингтон» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Макмайкл — 5 (Дженсен, Шири), 22:41 — 0:1. Кузнецов — 12 (бол., Овечкин, Эллер), 25:48 — 0:2. Фолиньо — 14 (п.в.), 33:55 — 1:2. Зуккарелло — 10 (Дамба, Фиала), 59:25 — 2:2.

Победный буллит: Фиала.

Вратари: Кяхкенен (58:19 — 59:25, 65:00) — Фукэйл (30:07 — 30:11, 33:35 — 33:55, 65:00).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 22 (9+4+7+2) — 31 (10+11+8+2).

Наши: Куликов (23.03/0/0) — Кузнецов (21.37/3/-1), Овечкин (23.17/4/-1), Орлов (22.23/1/-1).

9 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19078 зрителей.