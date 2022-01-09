«Вашингтон» в матче с «Миннесотой» забросил в свои ворота на отложенном штрафе
05:51
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Миннесотой».
На 34-й минуте «Кэпиталз» пропустил курьезный гол: команда сняла вратаря на отложенном штрафе, однако во время атаки шайба от игрока «Вашингтона» залетела в собственные ворота.
The rare own-goal on a delayed penalty call ? pic.twitter.com/HD57n4h2M3— NHL GIFs (@NHLGIFs) January 9, 2022
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