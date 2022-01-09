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«Вашингтон» в матче с «Миннесотой» забросил в свои ворота на отложенном штрафе

05:51
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Миннесотой».

На 34-й минуте «Кэпиталз» пропустил курьезный гол: команда сняла вратаря на отложенном штрафе, однако во время атаки шайба от игрока «Вашингтона» залетела в собственные ворота.

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Сергей Разин все материалы автора
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