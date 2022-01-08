НХЛ, расписание матчей 9 января. «Миннесота» против «Вашингтона» и другие игры
В ночь с 8 на 9 января пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» сыграет против «Вашингтона» и другие игры.
НХЛ. Регулярный чемпионат (время — московское):
03:00. «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз»
03:00. «Колорадо Эвеланш» — «Торонто Мэйпл Ливз»
03:00. «Коламбус Блю Джэкетс» — «Нью-Джерси Дэвилз»
03:00. «Филадельфия Флайерз» — «Сан-Хосе Шаркс»
03:00. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз»
04:00. «Аризона Койотс» — «Нэшвилл Предаторз»
04:00. «Миннесота Уайлд» — «Вашингтон Кэпиталз»
06:00. «Анахайм Дакс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»
06:00. «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхокс»
06:30. «Лос-Анджелес Кингз» — «Детройт Ред Уингз»
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке //
Видеотрансляции матчей НХЛ можно смотреть на «Яндекс Спорт»
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