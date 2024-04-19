Капризов забросил 46-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 5-й минуте встречи российский нападающий Кирилл Капризов реализовал большинство своей команды. Теперь на его счету 46 голов в этом сезоне.

Также в 75 матчах текущей регулярки Капризов отметился 50-ю голевыми передачами. Таким образом, у него 96 (46+50) очков.