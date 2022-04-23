Четыре очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Оттавой»

«Миннесота» переиграла «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Уайлд» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. Его признали второй звездой встречи.