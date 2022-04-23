Ничушкин оформил дубль в матче с «Эдмонтоном»

«Колорадо» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном». На 5-й минуте второго периода счет стал 2:2.

Голом отметился российский нападающий Валерий Ничушкин. Для него это вторая шайба в этой встрече и 24-я в этом сезоне.