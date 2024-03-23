«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту». У Бучневича ассистентский хет-трик, Капризов набрал 2 очка

«Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ.

Победную шайбу забросил Брэндон Саад.

Нападающий «дикарей» Кирилл Капризов отдал результативные передачи на второй и третий голы своей команды. Форвард «Блюз» Павел Бучневич оформил ассистентский хет-трик.

«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 79 очков в 71 матче. «Миннесота» идет следом с 76 очками в 71 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 4:5 ОТ (0:1, 3:1, 1:2, 0:1)

Голы: Нейберс — 25 (Шенн), 10:07 — 0:1. Юханссон — 10 (Фэйбер, Болди), 24:45 — 1:1. Росси — 19 (Капризов), 31:44 — 2:1. Кайру — 23 (Бучневич), 32:49 — 2:2. Росси — 20 (Зуккарелло, Капризов), 35:11 — 3:2. Кайру — 24 (Бучневич, Ледди), 43:50 — 3:3. Кайру — 25 (Саад, Бучневич), 50:01 — 3:4. Фэйбер — 6 (Хартман, Миддлтон), 54:51 — 4:4. Саад — 22 (Капанен, Фолк), 62:05 — 4:5.

Вратари: Флери — Биннингтон.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (5+12+16+1) — 27 (11+8+7+1).

Наши: Капризов (24.59/5/+1), Хуснутдинов (7.35/0/-3) — Бучневич (19.54/0/+2), Торопченко (12.54/1/0).

23 марта. Сент-Пол. Xcel Energy Center.