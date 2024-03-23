Вратарь «Торонто»: «Овечкин — один из, если не лучший снайпер в истории»

Голкипер «Торонто» Джозеф Уолл поделился мнением о форварде «Вашингтона» Александре Овечкине.

«Очень здорово находиться на льду с такими хоккеистом. Один из, если не лучший снайпер в истории. Овечкин часто бросает, поэтому интересно играть против него», — приводит слова Уолла Russian Machine Never Breaks.

У 38-летнего Овечкина 846 голов за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 48 шайб.