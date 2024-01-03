Новиков рассказал, в чем кроются проблемы Самсонова

Заслуженный тренер России Юрий Новиков рассказал, в чем кроются проблемы российского вратаря «Торонто Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова, которого недавно отправили в фарм-клуб «Торонто Марлис» из АХЛ.

«Георгиев неплохо играет. У Самсонова в «Торонто» какие-то проблемы. Он неплохой вратарь, но, как мне кажется, не сумел пробить свой потолок. Я ему ставлю оценку между «3» и «4». Но нужно пробивать потолок и занимать место основного вратаря. Мы за наших ребят, мы с ними. Дадонов и Наместников никому не уступают. Тарасенко себя хорошо проявляет. Свечников — очень интересный игрок. Наши ребята — украшение НХЛ, они на ведущих ролях у себя в клубах. Парни влияют на внутреннюю обстановку в команде. У нас своя культура. Мы — большие распашонки, чем шведы или финны, которые привыкли жить в своем пространстве, не мешая другим. А у нас душа нараспашку. Это наша генетика, она необходима в мировой и хоккейной культуре», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

Самсонов не был выбран ни одним клубом на драфте отказов и был переведен «Торонто» в АХЛ.

В текущем сезоне вратарь провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.