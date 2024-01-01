Капризов выбыл на 1-2 недели из-за травмы

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов пропустит 1-2 недели из-за травмы, сообщает журналист The Athletic Майкл Руссо.

Также, по данным источника, вратарь команды Филип Густавссон пропустит как минимум пару недель и пройдет еще раз МРТ.

26-летний Капризов получил травму в матче с «Виннипегом» (2:4), который состоялся 30 декабря. Всего в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ форвард сыграл 34 матча и набрал 34 (13+21) очка.