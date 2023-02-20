«Миннесота» обыграла «Нэшвилл», Капризов оформил дубль
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:3.
В составе «Уайлд» дубль оформил Кирилл Капризов, еще по голу забили Брендон Духайм и Райан Хартман. У «Предаторз» отличились Томас Новак, Роман Йоси и Нино Нидеррайтер.
После этого матча «Миннесота» с 65 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Нэшвилл» с 58 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Нэшвилл» — 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)
Голы: Духайм — 5 (Годро), 20:09 — 1:0. Капризов — 32 (бол., Эрикссон Эк, Зуккарелло), 21:37 — 2:0. Новак — 7 (Грэвел, Лозон), 37:03 — 2:1. Капризов — 33 (Хартман), 41:23 — 3:1. Йоси — 15 (Экхольм, Новак), 55:04 — 3:2. Нидеррайтер — 15 (Йоси, Новак), 59:13 — 3:3. Хартман — 7 (Бродин, Сперджен), 59:39 — 4:3.
Вратари: Густавссон — Сарос (58:26 — 59:13, 59:44).
Штраф: 4 — 10.
Броски: 35 (13+12+10) — 26 (8+9+9).
Наши: Капризов (20.58/6/+1) — Тренин (17.22/1/-1).
19 февраля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|55
|37
|18
|82
|2
|Нью-Джерси
|55
|36
|19
|77
|3
|Рейнджерс
|56
|33
|23
|75
|4
|Питтсбург
|55
|27
|28
|63
|5
|Айлендерс
|59
|28
|31
|63
|6
|Вашингтон
|58
|28
|30
|62
|7
|Филадельфия
|57
|22
|35
|54
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|55
|42
|13
|89
|2
|Торонто
|56
|34
|22
|76
|3
|Тампа-Бэй
|55
|35
|20
|73
|4
|Флорида
|59
|28
|31
|62
|5
|Баффало
|54
|28
|26
|60
|6
|Детройт
|55
|26
|29
|60
|7
|Оттава
|55
|27
|28
|58
|8
|Монреаль
|56
|23
|33
|50
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|57
|30
|27
|72
|2
|Виннипег
|55
|34
|21
|69
|3
|Колорадо
|54
|30
|24
|65
|4
|Миннесота
|56
|30
|26
|65
|5
|Нэшвилл
|54
|26
|28
|58
|6
|Сент-Луис
|56
|26
|30
|55
|7
|Аризона
|56
|19
|37
|47
|8
|Чикаго
|54
|17
|37
|39
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|56
|34
|22
|72
|2
|Лос-Анджелес
|57
|32
|25
|71
|3
|Сиэтл
|56
|32
|24
|70
|4
|Эдмонтон
|56
|30
|26
|67
|5
|Калгари
|56
|26
|30
|63
|6
|Ванкувер
|56
|22
|34
|48
|7
|Сан-Хосе
|57
|17
|40
|45
|8
|Анахайм
|56
|17
|39
|40
|20.02
|02:00
|
Чикаго – Торонто
|- : -
|20.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Виннипег
|- : -
|20.02
|04:30
|
Аризона – Коламбус
|- : -
|20.02
|21:00
|
Бостон – Оттава
|- : -
|20.02
|21:00
|
Флорида – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|101
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|54
|81
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|55
|79
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|42
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|55
|39
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|54
|36
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|35
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|25
|2.15
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|42
|2.20