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Сегодня, 20:00

НХЛ: «Миннесота» примет «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» — «Торонто»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

19 и 20 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» Кирилла Капризова примет «Нэшвилл», «Колорадо» Валерия Ничушкина сыграет с «Эдмонтоном» и другие встречи.

19 февраля, воскресенье

22.00. «Миннесота» — «Нэшвилл»

22.00. «Оттава» — «Сент-Луис»

23.00. «Колорадо» — «Эдмонтон»

20 февраля, понедельник

02.00. «Чикаго» — «Торонто»

03.00. «Нью-Джерси» — «Виннипег»

04.30. «Аризона» — «Коламбус»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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НХЛ
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 55 36 19 77
3 Рейнджерс 56 33 23 75
4 Питтсбург 55 27 28 63
5 Айлендерс 59 28 31 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 57 22 35 54
8 Коламбус 56 18 38 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 55 42 13 89
2 Торонто 56 34 22 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 59 28 31 62
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 54 26 28 56
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 55 34 21 69
3 Колорадо 54 30 24 65
4 Миннесота 55 29 26 63
5 Нэшвилл 53 26 27 58
6 Сент-Луис 55 26 29 55
7 Аризона 56 19 37 47
8 Чикаго 54 17 37 39
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 56 32 24 70
4 Эдмонтон 56 30 26 67
5 Калгари 56 26 30 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 57 17 40 45
8 Анахайм 56 17 39 40
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
19.02 01:00
Бостон – Айлендерс
6 : 2
19.02 01:30
Питтсбург – Нью-Джерси
 2 : 5
19.02 02:00
Даллас – Коламбус
 1 : 4
19.02 03:00
Торонто – Монреаль
 5 : 1
19.02 04:00
Каролина – Вашингтон
 4 : 1
19.02 06:00
Ванкувер – Филадельфия
 6 : 2
19.02 06:00
Калгари – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
19.02 06:30
Вегас – Тампа-Бэй
 5 : 4
19.02 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 6 : 5 Б
19.02 06:30
Сан-Хосе – Баффало
 2 : 4
19.02 06:30
Сиэтл – Детройт
 4 : 2
19.02 22:00
Миннесота – Нэшвилл
 - : -
19.02 22:00
Оттава – Сент-Луис
 - : -
19.02 23:00
Колорадо – Эдмонтон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 101
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 81
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 56 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 55 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

54 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 35 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 24 2.12
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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