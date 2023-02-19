НХЛ: «Миннесота» примет «Нэшвилл», «Колорадо» сыграет с «Эдмонтоном», «Чикаго» — «Торонто»

19 и 20 февраля пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. «Миннесота» Кирилла Капризова примет «Нэшвилл», «Колорадо» Валерия Ничушкина сыграет с «Эдмонтоном» и другие встречи.

19 февраля, воскресенье

22.00. «Миннесота» — «Нэшвилл»

22.00. «Оттава» — «Сент-Луис»

23.00. «Колорадо» — «Эдмонтон»

20 февраля, понедельник

02.00. «Чикаго» — «Торонто»

03.00. «Нью-Джерси» — «Виннипег»

04.30. «Аризона» — «Коламбус»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке